Ankara Adliyesinde

Türkiye'de ilk kez Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Gizli Tanık Bürosu kuruldu.

Başsavcılığın internet sayfasında yer alan görev bölümü listesine göre, Gizli Tanık Bürosu ile ilgili işlerden Başsavcıvekili Mustafa Başer ile Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan sorumlu olacak.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) dosyaları da dahil tüm suçlarda, tanık koruma kararı verme, uzatma, değiştirme, kaldırma ile bunlara ilişkin talep ve kararlar, Gizli Tanık Bürosunca yürütülecek.

Büro için bir yazı işleri müdürü ile personel ataması da yapıldı.

Daha önce gizli tanıklarla ilgili işlemler, başsavcılıkça görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülüyordu. Büronun kurulmasıyla gizli tanık işlemlerinin kurumsal düzeyde yürütülmesi hedefleniyor.