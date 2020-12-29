"Ankara Anlaşması vizesine ikame bir vize türü eklenmeli" önerisi

AB Hukuku Uzmanı Avukat Yakup Engin, "Ankara Anlaşması vizesine ikame olarak bir vize türü eklenmesi, anlaşmanın en etkili şekilde sonuç vermesini sağlayacak ve bu fırsatları değerlendirebilecek Türk iş insanı ve girişimcilerin önemli bir katalizör görevi üstlenmelerine sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

CSS Legal'den yapılan açıklamaya göre, Brexit'in gerçekleşmesi sonrası Türkiye ile İngiltere'nin ticari faaliyetlerini belirleyecek Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) bugün imzalanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Hukuku Uzmanı Avukat Engin, Brexit ile Ankara Anlaşması vizesinin de 31 Aralık 2020'de iptal olacağını ve Türk vatandaşlarının bir hak kaybına uğrayacağını belirtti.

Engin, Ankara Anlaşması vizesine ikame olarak bir vize türü eklenmesi gerektiğini aktararak, "Tüm bunlara bakıldığında, İngiltere ile ticari faaliyetlerin artırılmasına yönelik yapılacak bu STA'nın içeriğine Ankara Anlaşması vizesine ikame olarak bir vize türü eklenmesi, anlaşmanın en etkili şekilde sonuç vermesini sağlayacak ve bu fırsatları değerlendirebilecek Türk iş insanı ve girişimcilerin önemli bir katalizör görevi üstlenmelerine sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

İngiltere-Türkiye STA'sının sevindirici bir gelişme olduğuna işaret eden Engin, "İngiltere'nin Brexit sonrasında AB üyeliğinin sona ermesiyle birlikte İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın duyurduğu ve bugün imzalanması beklenen STA, Türkiye'nin İngiltere ile dış ticaretinin sekteye uğramaması için sevindirici bir gelişme oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Engin, anlaşmanın Türk girişimcilerin ve iş insanlarının İngiltere pazarına erişimini kolaylaştıracak ve en etkin şekilde sonuç vermesini sağlamak üzere düzenlemeleri de içermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmanın tam anlamıyla her iki ülke arasında fayda sağlaması için sadece gümrük vergileri, kota ve tarifelere ilişkin sınırlamaları kaldırarak ticari hacmin gelişmesini hedefler şekilde kalmaması, bu ticaret hacminin gelişmesini sağlayacak olan Türk girişimcilerin ve iş insanlarının İngiltere pazarına erişimini kolaylaştıracak ve en etkin şekilde sonuç vermesini sağlamak üzere düzenlemeleri de içermesi gerektiğini düşünüyoruz."