Ankara AVM'sinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Ankara AVM'sinde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, 3 Şüpheli Yakalandı

19.01.2026 14:09
Ankara Etimesgut'taki alışveriş merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 şüpheli yakalandı.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay dün saat 18.15 sıralarında Etimesgut ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki grup arasında kız arkadaş meselesi nedeniyle tartışma çıktığını belirledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.E.B. isimli şahsın darp edildiği ve kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, M.E.B.'yi kesici aletle yaraladığı belirlenen D.Ç. ile kavgaya karıştığı tespit edilen M.U. ve Ö.F.D. isimli 3 suça sürüklenen çocuğu kısa sürede yakaladı. Olayda kullanılan bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 18 yaş altındaki 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Alışveriş, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Kavga, Suç, Son Dakika

14:51
7 maçta şov yaptı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Skriniar'ı
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
