Ankara Barosu avukatlarının toplantı yaptığı otelde yangın çıktı - Son Dakika
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Ankara Barosu avukatlarının toplantı yaptığı otelde yangın çıktı

06.03.2022 01:47
Ankara Barosu avukatlarının toplantı yaptığı otelde yangın çıktı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ankara Barosu avukatlarının toplantı yaptığı otelde yangın çıktı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Ankara Barosu avukatlarının toplantı yaptığı otelde yangın çıktı. Jeneratörden çıktığı belirlenen yangın söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kızılırmak Mahallesi 1443'üncü Cadde'deki otelde çıktı. Ankara Barosu'na kayıtlı avukatların toplantı yaptığı sırada, ilk belirlemeye göre otelin jeneratöründen kaynaklı yangın çıktı. Yangın alarmının çalışmasıyla oteldeki misafirler tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Ankara Barosu, Çankaya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Barosu avukatlarının toplantı yaptığı otelde yangın çıktı - Son Dakika


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