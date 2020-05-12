Ankara Barosu soruşturmasında, ıslak imzalı karar metni istendi - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'ndan, açıklama yapılmasına ilişkin ıslak imzalı yönetim kurulu kararını istedi.

Ankara Barosu, geçen 26 Nisan'da yaptığı açıklama ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camiinde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu Cuma hutbesi nedeniyle tepki gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında, 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklama nedeniyle soruşturma başlattı. 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan re'sen başlatılan soruşturmanın yanında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir vatandaşın şikayeti üzerine de soruşturma başlatılmıştı.

ISLAK İMZALI KARAR İSTENDİ