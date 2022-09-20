Mansur Yavaş: Gençlerimize Olan Sorumluluğumuz ve Demokrasiye Olan İnancımla Yanındayım Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan ve yarın duruşması yapılacak olan davaya ilişkin, "Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi, her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada yarın hakim karşısına çıkacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"DEMOKRASİYE OLAN İNANCIMLA YANINDAYIM EKREM İMAMOĞLU"

"Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi, her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım Ekrem İmamoğlu."