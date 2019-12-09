Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları yapraklardan temizliyor
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları yapraklardan temizliyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları yapraklardan temizliyor

6 saat önce

Rengarenk görüntüleriyle bir yandan Başkent'in sokak ve caddelerinde adeta bir görsel şölen sunan dökülen yapraklar, bir yandan da atık su kanallarını tıkayarak tehlike oluşturmaması için hızlı şekilde temizleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları yapraklardan temizliyor, System.String[]

Rengarenk görüntüleriyle bir yandan Başkent'in sokak ve caddelerinde adeta bir görsel şölen sunan dökülen yapraklar, bir yandan da atık su kanallarını tıkayarak tehlike oluşturmaması için hızlı şekilde temizleniyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ana arterler, bulvarlar, meydanlar, geçitler, caddeler, köprüler, yol ve kaldırımlar üzerine düşen kuru yaprakları temizleme çalışması yürütüyor.


Yağmur ve atık su kanallarının tıkanmaması için titiz çalışma


Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan temizlik ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan yaprakların ızgaraların arasından girerek yağmur ve kanalizasyon kanallarını tıkamaması için titiz bir çalışma sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte dökülmesi hızlanan kurumuş yaprakları yollardan toplayarak, özellikle anıt ağaçların sıralandığı Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Cinnah, Necatibey, Mithatpaşa, Çankaya, Ziya Gökalp ve Dögol Caddeleri başta olmak üzere 30 farklı noktada yoğun mesai harcıyor.


Özel araçlarla yaprak temizliği


Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yaprak toplama çalışmaları; 150 personel, 49 temizlik aracı ve 13 yaprak üfleme makinesi ile yapılıyor.


Başkent genelinde günlük olarak 2 bin 700 farklı noktada özel olarak dizayn edilen vakumlu yol süpürge araçları ve yüksek basınçlı yıkama araçları ile 7/24 temizleme hizmeti verirken, kaldırım üzerlerinde de elle süpürme ve mini süpürge araçlarıyla temizlik yapıyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
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