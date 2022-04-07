Ankara Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteğine başvurular başladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteğine başvurular başladı

07.04.2022 14:05
Ankara Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteğine başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilk etapta bazı ilçelerden başlatılan sebze fidesi desteği başvuruları 22 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ilk etapta bazı ilçelerden başlatılan sebze fidesi desteği başvuruları 22 Nisan Cuma günü sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli üretimi artırmak amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon 418 bin 285 domates, biber ve patlıcan fidesi desteği sağlanacak.

Bugün ilk etapta Nallıhan, Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan üreticilerle başlatılan talep başvuruları, 25 ilçenin tamamında muhtarlıklar ve ziraat odaları aracılığıyla bilgilendirme yapılarak alınacak.

Fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, "0312 507465155" numaralı telefondan ayrıntılı bilgi edinebilecek.

Başvurular 22 Nisan Cuma günü son erecek.

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Çiftçi, Ankara, Nisan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteğine başvurular başladı - Son Dakika


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