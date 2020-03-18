Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

12 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla Kriz Yönetimi Merkezi kurdu.

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla Kriz Yönetimi Merkezi kurdu. İhtiyaç halinde ekmek ve yemek dağıtımı için B planı da hazırlandı.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında kurulan Kriz Yönetimi Merkezi'nde EGO ve ASKİ Genel Müdürleri, İşletme İştirakler Daire Başkanı, Fen İşleri Daire Başkanı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı, Zabıta Dairesi Başkanı, İtfaiye Dairesi Başkanı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ile EGO Otobüs Daire Başkanı, EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı yer alıyor. 24 saat esasına dayalı olarak çalışacak merkezde asil ve yedek personel de görevlendirilirken, seçilen personeller uzmanlık alanlarına göre kriz anında vatandaşlara hizmet verecek.


Kriz Yönetimi Merkezi'nin kararlarını uygulamak için Sağlık ve Hijyenik Malzemelerinin Temini ve Dağıtımı Masası, Gıda Yardım Masası, Ekmek ve Yemek Dağıtımı Masası, Ulaşım Masası, Evde Bakım ve Yaşlı Yardım Masası, Stok ve Depolar Masası, Güvenlik Masası, Psikolojik Destek Masası, Basın Masası ile Bilişim ve İletişim Masası kuruldu.


Muhtarlarla ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği


Kriz anında Başkent 153'e ve kriz destek masalarına gelen bütün ihbar, şikayet ve talepler Kriz Yönetimi Merkezi Başkanlığına iletilecek. İlçelerde ve kırsal alanlarda da hizmet verebilmek için muhtarlarla iş birliği yapılacak. Kriz boyunca yapılacak dezenfeksiyon işlemleri belirlenen plana göre eksiksiz ve etkin şekilde devam ettirilecek. İl çapında tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla krize ilişkin koordinasyon sağlanacak. Vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için B planını da hazırlayan Kriz Yönetimi Merkezi, olası ihtiyaç anında muhtelif yerlere yemek çadırı kuracak. Çadırlar İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından, ekmek ihtiyacı Halk Ekmek Fabrikasınca, yemek ise EGO ve BELPA Mutfağı tarafından karşılanacak. Tüm malzeme miktarları ve stoklar Kriz Yönetim Merkezi'ne bildirilecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:40 Kaynak: İHA

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