Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehirden Kadınlar Günü Etkinlikleri

Ankara Büyükşehirden Kadınlar Günü Etkinlikleri

42 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü Başkent'in dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

Ankara Büyükşehirden Kadınlar Günü Etkinlikleri, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü Başkent'in dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

Her yıl birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklerle Başkentli kadınları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dopdolu bir programa ev sahipliği yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasında düzenlenecek etkinlikler, hafta boyunca devam edecek. Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde Kadın Sığınma Evleri'nde kalan kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı kermesin açılışı ile başlarken, kermesten elde edilecek gelir kadınların bütçesine destek olacak. Büyükşehir Belediyesi sanatsal ve kültürel etkinliklerle kadınların keyifli bir hafta geçirmesini amaçlarken, Başkent Tiyatrosu da "Komşu Köyün Delisi" adlı oyunu kadınlar için sahneleyecek.

8 Mart Cuma günü "Kadın Dostu Kenti Adayı Ankara" ve "Yerel Eşitlik Eylem Planı" kapsamında Başkentli kadınlar, Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi'nde bir araya gelecek. Her yaştan kadın 10.00-12.00 saatleri arasında merkez önünde seslerini duyurmak için yazacakları mesajları oluşturacakları bir panoda toplayacak. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak programda da alanında uzman konuklar, "İslam'da Kadın ve Türkiye'de Kadın Hakları" konulu panele katılacak. Türk ve mülteci kadınların birlikte hazırladığı "Kadınlar Birlikte Güçlü" temalı afişlerin yer alacağı Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda Kent Orkestrası da bir konser verecek. Ebru sanatının yer aldığı sergiye de ev sahipliği yapacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çevre ilçelerden gelmek isteyen kadınların ulaşımını da servislerle ücretsiz karşılayacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Ankara, Güncel
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