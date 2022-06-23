Ankara'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

23.06.2022 14:03
Ankara'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

Ankara narkotik ekipleri bir otomobilde 12 kilogram uyuşturucu ele geçirdi, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara narkotik ekipleri bir otomobilde 12 kilogram uyuşturucu ele geçirdi, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeleri uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 10 kilo 500 gram eroin ile 1 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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