Uyuşturucu tacirleri arasında 2 kişinin öldüğü olaylarda 9 sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi

ANKARA'da 2 yıl önce uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasındaki çatışmada, 'Dalin' lakaplı çete lideri İsmail Altun'u öldüren Ünal Layık ve beraberindeki 5 kişi ile intikam için Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda'yı öldüren Halil İbrahim Sarısu ile 2 kişi hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Altındağ ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde 17 Aralık 2020 tarihinde uyuşturucu ticareti yapan Ünal Layık, Şevket Baloğlu ve Musa Yiğit'ten yerini öğrendiği husumetlisi İsmail Altun'a kayınbiraderi Halil İbrahim Sarısu ile birlikteyken saldırı düzenledi. Ağabeyi Halil Layık ile Çamlıtepe Caddesi'ne gelen Ünal Layık ve başka bir araçta bulunan arkadaşları Ercan Çamoğlu ve Soner Çetinkaya İsmail Altun'un aracına ateş açtı. Çapraz ateşe tutulan aracından karşılık veren İsmail Altun, saldırganların araçlarını bir süre takip etti. Bu sırada vücuduna kurşun isabet eden Altun, aracını durdurup yere yığıldı. Çatışmada olayla ilgisi olmayan İlhan T. de yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan İsmail Altun, hayatını kaybetti.

'DALİN, KARDEŞİN YÜZÜNDEN ÖLDÜ'İsmail Altun'un kayınbiraderi Halil İbrahim Sarısu, Seyfettin Koluman ve Erhan Mercan'dan, Ünal ve Halil Layık kardeşlerle hareket ettiğini öne sürdüğü Suriye uyruklu Abdul Hai Alkouda'yı getirmesini istedi. Halil İbrahim Sarısu, Serap T.'nin evine getirilip alıkonulan Alkouda'yı "Dalin, kardeşin yüzünden öldü. Ya bize kardeşin ve Ünal'ın yerini söylersin ya da sana ve kardeşine sıkarız" diye tehdit etti. Ancak Alkouda yerlerini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, Abdul Hai Alkouda'yı darbetti. Daha sonra Sarısu, silahla Alkouda'yı bacağından yaraladı. 3 kişinin evi terk etmesinin ardından ev sahibi Serap T. ile kızı Zuhal T., Alkouda'yı sokağa bırakarak ambulans çağırdı ve Demet T.'nin de yardımıyla evdeki delilleri temizledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Alkouda yaşamını yitirdi.9 ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , 'Dalin' lakaplı çete lideri İsmail Altun'u öldüren Ünal Layık ile beraberindeki kardeşi Halil Layık, Ercan Çamoğlu, Soner Çetinkaya, Şevket Baloğlu ve Musa Yiğit ile intikam almak amacıyla Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda'yı öldüren Halil İbrahim Sarısu, Seyfettin Koluman ile Erhan Mercan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.9 SANIK HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZA İSTENDİ

Savcılık ayrıca, iki olayda çeşitli suçlara karışan 9 kişi hakkında da ceza istedi. Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, her iki grup arasında uyuşturucu ticaretinden elde edilen rantla ilgili husumet bulunduğu, bu husumet neticesinde Altun'un öldürüldüğü, devamında da Halil İbrahim Sarısu ile beraber hareket eden diğer şüphelilerin Abdul Hai Alkouda'yı öldürdüğü, olaylardaki sanıkların cezalandırılması talep edildi.