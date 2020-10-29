Gölbaşı'nda motosiklet kortejli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda, Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında motosikletli kortej yapıldı.

Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde hareket eden motosikletliler, Gölbaşı sokaklarını gezerek vatandaşları selamladı.

Korteje katılan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gazetecilere, etkinliklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini, Mogan Gölü'nün kenarındaki 150 dönümlük alanı motosiklet federasyonuna tahsis edecekleri müjdesini de paylaşan Şimşek, "Federasyon ile oraya güzel proje hazırlıyoruz. İçinde karavan parkı, model uçak pisti, motosiklet eğitim merkezleri olan, Türkiye'de şu anda olmayan bir merkez hazırlıyoruz." dedi.

TMF Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör ise etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.