Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem

7 saat önce

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akyurt ilçesinin kırsal Kozayağı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.01'de meydana geldi. Yerin 7.03 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü ilçenin Ahmetadıl Mahallesi olarak açıkladı.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


Akyurt, Deprem, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:23 Kaynak: DHA
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