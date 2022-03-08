Ankara'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika

Ankara'da Çubuk ve Beypazarı ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çubuk ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte, başarılarıyla örnek olan girişimci kadınlar ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kadınların, emekleri ve sevgisiyle toplumun geleceğini inşa ettiğini söyledi.

Kadınların sadece 8 Mart'ta değil, her gün baş tacı olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Bugün her sektörde örnek girişimci kadınlarımızı var. Başarılı kadınlarımızın başarı hikayelerine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun daha da gelişmesi adına belediye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Konuşmanın ardından Demirbaş, başarılı girişimci iş kadınlarına ödüllerini verdi.

Programa katılan kadınlara çiçek dağıtılırken, sanatçılar Yeter Tunç ve Kağan Alptekin de konser verdi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti Çubuk Kadın Kolları Başkanı Semanur Olcay Deniz, Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aysel Neşeli ile çok sayıda kadın davetli katıldı.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde ise Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde konferans düzenlendi.

Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'un konuşmacı olarak katıldığı konferansta, "Öze Dönüş" konusu işlendi.

Konferansın ardından Uzun'a çiçek hediye edildi.

Konferansa Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe başkanı Mehmet Gökgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karedede, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz ile çok sayıda kadın katıldı.