Son dakika haber | Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası - Son Dakika
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Son dakika haber | Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası

04.07.2022 17:03
Son dakika haber | Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası

Son dakika gündem haberi... ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Erbakan Bulvarı'nda ambulansın geçişine izin vermeyen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Erbakan Bulvarı'nda ambulansın geçişine izin vermeyen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'müzce 02 Temmuz 2022 tarihinde ilimiz Esenboğa yolu üzerinde ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır" denildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerine yer vermişti.


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Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası - Son Dakika

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