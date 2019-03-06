Son Dakika Haberleri: Ankara'da Aqua Parkta Korkutan Yangın

Ankara'da Aqua Parkta Korkutan Yangın

1 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki aqua parkta meydana gelen yangın, vatandaşları korkuturken, parkta maddi hasar oluştu.

Ankara'da Aqua Parkta Korkutan Yangın, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki aqua parkta meydana gelen yangın, vatandaşları korkuturken, parkta maddi hasar oluştu. 

Yangın, akşam saatlerinde Kalaba Mahallesi meydana geldi. Ihlamur Vadisi'nde bulunan aqua parkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken, itfaiye erleri de tesisi saran alevlere müdahale etmeye başladı. Sağlık ekipleri ise olası yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tesisin soyunma kabinlerinde hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

Cep telefonuyla çekilen alev anları

Dumanlardan görüntü

Olay yerinden görüntü

İtfaiye erlerinin çalışmasından görüntü

Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammed BAYRAM/ANKARA-DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:35 Kaynak: DHA

Polis, İtfaiye, Güncel
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