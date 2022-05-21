Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü - Son Dakika
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Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü

21.05.2022 14:45
Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde çıkan kavgada, 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Arazi kullanımından dolayı aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Harun Karakuş (42) ile komşusu Ahmet K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K, Harun Karakuş ve oğlu Berat Karakuş'u (18) tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından silahıyla yakalanan Ahmet K'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Hasanoğlan, Elmadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da arazi anlaşmazlığı kavgasında baba ile oğlu öldürüldü - Son Dakika
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