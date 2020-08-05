Ankara'da bir iş merkezinde çıkan yangında "sigara" şüphesi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 27 Temmuz'da Söğütözü'ndeki bir iş merkezinde çıkan yangına, "zemin kaplamasına söndürülmeden atılan sigaranın" yol açmış olabileceğini bildirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına ilişkin hazırladığı raporda, olay günü, iş merkezinin 5'inci katındaki teras bölümünden ve binanın dış kaplamasından alevlerin yükseldiği belirtildi.

Yangının Ankara İtfaiyesi ekiplerince kontrol altına alındığı ifade edilen raporda, olay yerinde yapılan incelemede ise teras bölümüne çatı kaplaması yapıldığı, zemine "membran madde" serildiği ve fırınlanmış ahşap zemin malzemelerinin istiflendiğinin görüldüğü aktarıldı.

Membran malzemenin beton zemine kadar yanması ve bu noktanın üzerindeki sundurma çıtasını oluşturan çeliklerin ısıyla şekil değiştirmesinin, yangının bu noktada çıktığını gösterdiği kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nokta üzerinde ve yakınlarında yangına sebebiyet verebilecek herhangi bir elektrik kablosu veya kaynağına rastlanılmamıştır. Söz konusu zemin çalışmalarının devam etmekte olduğu, kesilmiş ahşap çıtaların çıkardığı talaşların üzerine kimliğini tespit edemediğimiz kişi ya da kişilerce söndürülmeden atılan sigara izmaritinin talaşları tutuşturduğu, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yanmaya müsait membran zemin kaplamasını yaktığı, yükselen alevlerin teras içerisinde istif halinde bulunan ahşap malzemelere, diğer yanmaya müsait eşyalara ve bina dış izolasyon malzemelerine sirayet ederek genişlediği, yangının da bu şekilde çıktığı kanaatindeyiz."

Raporda, yangında binanın 2, 5, 6 ve zemin katlarındaki iş yerlerinde hasarların meydana geldiği belirtildi.