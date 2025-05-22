Ankara'da Çalışma Hayatı Konferansı - Son Dakika
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Ankara'da Çalışma Hayatı Konferansı

22.05.2025 14:52
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Eğitim-istihdam ilişkisi ele alındı, istihdam sorunları tartışıldı.

(ANKARA)- Ankara Kent Konseyi Çalışma Hayatı ve İstihdam Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatı Konferansları" serisinin ilki, "Ankara'da Genel Durum ve Eğitim-İstihdam İlişkisi" temasıyla yapıldı. Çalışma hayatı ve istihdam alanında bilgilendirici içeriklerin yer almasının hedeflendiği serinin ilkinde, alanında uzman akademisyenler, kentteki eğitim-istihdam ilişkisini anlattı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Çalışma Hayatı ve İstihdam Çalışma Grubu'nun, OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğiyle başlattığı, "Çalışma Hayatı Konferansları" serisinin ilki, "Ankara'da Genel Durum ve Eğitim-İstihdam İlişkisi" temasıyla, kent konseyi binasında gerçekleşti. Alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, kentteki istihdam sorunları masaya yatırılırken bir yandan da mesleki eğitimin istihdamdaki rolü ve faydaları ele alındı.

"Batı'nın 100 yıl taktığı sektörlere rekabet etmenin bedelini ödeyeceğiz"

Konferansın açılış konuşmasını yapan AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Ölçülebilir olmadığımız müddetçe, hasbelkader elde ettiğimiz makamlar, aldığımız bütçe küstahlıklarımızla; kamuya, hayata, insanlara, emekçiye hükmetmeye devam edecek. Yönetici pozisyonunda bizler ölçebilir olmadığımız müddetçe, saçmalığımızın tamamı kent politikası haline gelebilir. Tüm bunların son bulabilmesi için bu kentteki ekonomik hayatı, organize sanayi bölgelerini, teknokentleri, 2 milyon iş gücüyle, 100 bine yaklaşan akademik hayatla birlikte toparlayabilmemiz lazım. Ölçülebilir bir iş hayatının reçete olduğuna inanıyorum. Geleneksel birikimlerimizden ilham alan, toplumun birikimini üretim konusu haline getirebilen, aklı üretimin konusu haline getirebilen bir ekonomiyi oluşturmadığımız müddetçe, Batı'nın 100 yıl taktığı sektörlere rekabet etmenin bedelini ödeyeceğiz. Geleneksel yöntemler üretip, ekonomi-sanayi-eğitim ilişkisini kuracağımız bir süreci tabandan ayırmamız lazım" dedi.

"2 milyon 300 bin istihdamla, istihdamın da başkenti"

AKK Çalışma Hayatı ve İstihdam Çalışma Grubu Sözcüsü Metin Karaman ise kentteki istihdam oranına, çalışma grubunun çalışmalarına ve konferansın düzenlenme amacına değinerek, "Bugün baktığımızda Ankara 6 milyon nüfusuyla, tarımıyla, turizmiyle, başkent olmasıyla beraber, 2 milyon 300 bin istihdamla, istihdamın da başkenti. 6 milyon nüfusa baktığınızda yüzde 50 birey, 18-29 yaş arasında genç olarak, yüzde 30'u da orta yaş olarak çalışma hayatında. Yani ortalama yüzde 80 şu anda Ankara'da çalışma hayatının içerisinde. Eğitimimiz, mesleki eğitimimiz elbette ki istihdamda ciddi bir konu. Ankara Kent Konseyi Çalışma Hayatı ve İstihdam Çalışma Grubu olarak bizler de Ankara'da çalışma hayatının genel durumunu, hem mesleki eğitim ve insan arasındaki uyumsuzluğun bütün yollarına dair bu konferansı düzenlemeye karar verdik. Çalışma grubu olarak, Ankara'daki iş yaşamına, iş piyasasına ve ülkeye ömür boyu yetecek projeleri yapma iddiasıyla faaliyetimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ahilik kültürünün de üzerinde duruyoruz"

"Ankara'da Çalışma Hayatına Bakış" konulu sunum yapan OSTİM Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Türen, kentteki eğitim-istihdam ilişkisi, iş gücü, işsizlik türleri ve işsizliğe neden olan faktörler üzerine konuşarak, "Bizim iş hayatında en dikkat ettiğimiz husus iş ahlakı ve zaman. Bu nedenle öğrencilerimizi iş hayatına hazırlarken zaman oryantasyonuna odaklanmalarını sağlayıp, Ahilik kültürünün de üzerinde duruyoruz" dedi.

"Kendilerini geleceğe hazırlayabilen bireyleri yetiştirmek zorundayız"

OSTİM Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve MYO Müdürü Dr. Turan Şişman ise "Mesleki Eğitim İstihdam İlişkisi OSTİM Teknik Üniversitesi Örneği" konulu bir sunum yaparak, öğrencileri mesleki hayata hazırlarken üniversitenin eğitim ve istihdam arasında kurduğu bağı anlattı. Şişman, "Mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişki çok kıymetli fakat bu iyi kullanılırsa. Çocuklarımıza öyle bir altyapı vermeliyiz ki onlar, iş hayatında o işi hemen yapmalılar. Bizler de sanayi bölgesinde kurulmuş bir üniversite olarak, öğrencilerimiz sektöre girdiklerinde onların dijital dönüşüm seviyesini artıracak bakış açısını katmaya çalışıyoruz. Biz kendilerini geleceğe hazırlayabilen bireyleri yetiştirmek zorundayız. Türkiye'de mesleki eğitimi artırmaya yönelik çalışmaların daha çok yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Çalışma Hayatı Konferansı - Son Dakika

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