Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 40 bin TL vurgun yaptılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 40 bin TL vurgun yaptılar - Son Dakika

Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 40 bin TL vurgun yaptılar

6 saat önce

Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 'Arsa Bank' adı altında 40milyon TL vurgun yaptılar.

Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 40 bin TL vurgun yaptılar, System.String[]

Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 'Arsa Bank' adı altında 40


milyon TL vurgun yaptılar.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda arazi dolandırıcılığı yapan 4 kişiyi tespit etti. Ankara'da, ülkenin kıyı bölgelerinde arsa alıp Katarlılara yüksek karla satacaklarını belirten şahısların, 2 grup halinde dolandırıcılık şebekesi kurduğunu öğrenen ekipler operasyonun düğmesine bastı. Durumun, uzun süre yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda konu derinlemesine araştırıldığında, çiftlik bank benzeri bir saadet zinciri/ponzi tuzağı olduğu ortaya çıktı.


Adına 'arsa bank' dediler


Şüphelilerin kendi arasında 'Arsa Bank' olarak adlandırdığı yapının, ilk kez 1910 yılında kullanılan Charles Ponzi tarafından çıkarılan Ponzi düzenine benzediği tespit edildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda 4 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, dolandırıcıların yüksek karla arazi alıp satacaklarını söyleyerek 20 ayrı kişiyi toplamda 40 milyon TL dolandırdığını belirledi.


Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Ağa' lakaplı elebaşıyla birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların evlerinde yapılan arımada, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirirken, grubun 'Ağa' lakaplı elebaşının saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığını tespit etti.


Aylarca evsiz kılığında polisten kaçmış


Ağa lakaplı elebaşı emniyetteki ifadesinde, polis ve Arsa Bank adı altında dolandırdığı kişilerden gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi. Suç örgütü ile ilgili bütün detayları anlatan elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Şüpheli öte yandan mağdurlara arsa alım satımı yaptığını ama arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti. Yakalanarak gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

Çiftlik Bank, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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