Çubuk'ta 13. Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Çubuk'ta 13. Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi

13.08.2022 19:26
Çubuk'ta 13. Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi

Ankara'da Çubuk Belediyesi ve Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) işbirliğinde, 13. Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi.

Ankara'da Çubuk Belediyesi ve Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) işbirliğinde, 13. Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, ÇUDEF'in ilçede birlik ve beraberlik adına önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Kerbela şehitlerini rahmetle anan Demirbaş, "1342 yıl önce Hazreti Hüseyin Efendimizin şehit edildiği Kerbela olayı halen ilk günkü gibi içimizde bir acı ve üzüntüdür. Tüm Şehitlerimize, Hazreti Hüseyin Efendimize ve 72 arkadaşına Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

ÇUDEF Başkanı Fuat Tuyan ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, "Ehlibeyt sevgisi, Hazreti Hüseyin ve Kerbelayı Anlamak" isimli konferans verdi.

Programın sonunda Demirbaş, Tuyan ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin davetlilere aşure ikramında bulundu.

Etkinliğine, AK Parti Ankara milletvekilleri, Zeynep Yıldız, Nevzat Ceylan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP İlçe Başkanı Can Kaderoğlu, İYİ Parti Çubuk İlçe Başkanı Raşit Burkay Özgün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Çubuk Belediyesi, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 13. Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta 13. Aşure ve Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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