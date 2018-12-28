Son Dakika Haberleri: Ankara'da Deaş Soruşturmasında 64 Gözaltı Kararı (2)

Ankara'da Deaş Soruşturmasında 64 Gözaltı Kararı (2)

1 saat önce

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAnkara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında alınan gözaltı ve arama kararı üzerine belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara'da Deaş Soruşturmasında 64 Gözaltı Kararı (2), System.String[]
52 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında alınan gözaltı ve arama kararı üzerine belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara merkez ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda 52 kişi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 14 bin 200 TL civarında para, 1 adet av tüfeği, çok sayıda örgütsel döküman ve digitale el konuldu.

Aranan yerler arasında Altındağ ilçesinde Siteler bölgesinde 10-16 yaş grubu çocukların kaldığı yurt da yer aldı. Burada kalan 8 çocuk, Çocuk Şubesi ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 12 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Evde arama

-Gözaltına alınanların araca götürülmesi

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:45 Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa
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