Ankara'da Doğu Türkistan için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da Doğu Türkistan için dua edildi - Son Dakika

Ankara'da Doğu Türkistan için dua edildi

6 saat önce

Ankara Hacı Bayram Camii'nde çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı baskı ve tehditlere maruz kalanlar için dualar edildi.

Ankara'da Doğu Türkistan için dua edildi, System.String[]

Ankara Hacı Bayram Camii'nde çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı baskı ve tehditlere maruz kalanlar için dualar edildi.


Hacı Bayram Camii'nin avlusunda sabah namazının ardından düzenlenen etkinlikte Doğu Türkistan'da baskı ve tehditlere maruz kalan Müslümanlar için dualar edildi. Etkinlikte Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek, Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam dünyasında zulüm gören bütün Müslümanlar için dua etti. Duanın ardından açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, yapılan duanın Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu. Bu organizasyonların devam edeceğini belirten Sinan, "Her ay sabah namazından sonra burada dua etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.


Doğu Türkistan bayrağı açan grup, açıklamanın ardından dağıldı. - ANKARA

Hacı Bayram Cami, Doğu Türkistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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