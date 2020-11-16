Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

16.11.2020 04:45

Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş şoförü yön levhası direğine çarptı.

Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş şoförü yön levhası direğine çarptı. Kazada dolmuşun sürücüsü hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Kaza Ankara'nın Çankaya ilçesi Doğukent Caddesinden Turan Güneş Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Kesekler 06 J 1302 plakalı dolmuş ile seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, Oran- Kızılay yol ayrımında alt geçit girişindeki yön levhası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammed Kesekler ve arkadaşı Yunus Emre Şimşek dolmuş içine sıkıştı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araç içinde sıkışan yaralı Yunus Emre Şimşek'i Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ederken, şoför Muhammed Kesekler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Kesekler'in arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kesekler'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kızılay, Çankaya, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü Rus model, morga girip koronavirüsten ölenlerin görüntülerini paylaştı Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi İstanbul'da kanlı pusu! Nişanlısını bekleyen müteahhide kurşun yağdırdılar Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek
Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti MHP'li eski Belediye Başkanı Mehmet Kula'nın kızıl geyik avı tepki çekti         
23:27
Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı Oyuncu Damla Ersubaşı, geçirdiği değişimi estetiğe değil photoshop'a bağladı         
22:19
Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti Son Dakika: Türkiye, evinde Rusya'yı 3-2 mağlup etti         
21:49
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak         
12:52
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı Koronavirüsü yenen Gaziantep İl Sağlık Müdürü: Yürümeyi unutmuşum, diğer hastalıklardan çok farklı         
11:09
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi Yanan evini çaresizce izleyen talihsiz adama maskesiz olduğu için 900 TL ceza kesildi         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 04:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei