Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

6 saat önce

Başkent'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinayete kurban giden Deniz Öngür, toprağa verildi.

Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi, System.String[]

Başkent'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından cinayete kurban giden Deniz Öngür, toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi kızı Cansu Öngür, "Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış" diye feryat etti.


Ankara'nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Dursun Öngür tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Deniz Öngür'ün naaşı öğle namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde gözyaşına boğulan kadının kızları ve yakınları sinir krizi geçirdi. Deniz Öngür'ün kızı Cansu Öngür, "Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış" diye feryat etti. Küçük kızı Esin Öngür ise acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Deniz Öngür'ün ablası da yaşanan olaylara tepki gösterdi.


Olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanma kararı alan Deniz Öngür, evi terk etti. Eşinden boşanmak istemeyen Dursun Ö., sık sık tehditlerde bulundu. Bunun üzerine yetkili mercilere başvuran Deniz Öngür, uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Öngür, eşinin yaşadığı eve gelerek Deniz Öngür'ü başından vurup, ardından intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz Öngür ve Dursun Öngür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.


Cenaze namazı öncesi Deniz Öngür'ün annesi ve babası yaşanan olayla ilgili yetkilere sitemde bulunarak kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü
Annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen kadının kızı feryadıyla yürekleri dağladı Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek

Son Dakika Haberleri
21:56 Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile başbaşa görüştü - Son Dakika
21:55 ARNAVUTKÖY'DE CAMİ MİNARESİ FIRTINADA BÖYLE SALLANDI - Son Dakika
21:55 ÜMRANİYE'DE CAM FABRİKASINDA KAZAN PATLADI 1 ÖLÜ 3 YARALI(3) - Son Dakika
21:54 AVCILAR'DA RÜZGARIN ETKİSİYLE AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ - Son Dakika
21:53 Hatay iskenderun'a yaklaşık 100 milyon tl'lik spor tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:01:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]