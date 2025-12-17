19 yaşındaki genç kadın, 3 yıldır evli olduğu erkek tarafından katledildi

yol yolcu :

16sında bir erkeği al ona iki evlat ver. ve sonrada o erkek tarafından katledil.kadere bak.insanlığın bittiği bir noktaya geldik hatta geçtik bile. daha 19unda gencecik bir fidan.yazık günah.bu erkekleri büyüten annelere sizlere sesleniyorum lütfen katil yetiştirmeyin insan yetiştirin.sonra yetiştirdiğiniz bu katil adayları başka annelerin dogurdugu kızları katlediyorlar.