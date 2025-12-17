19 yaşındaki genç kadın, 3 yıldır evli olduğu erkek tarafından katledildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

19 yaşındaki genç kadın, 3 yıldır evli olduğu erkek tarafından katledildi

19 yaşındaki genç kadın, 3 yıldır evli olduğu erkek tarafından katledildi
17.12.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasin Özdemir, 3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

Ankara'da Yasin Özdemir (28), tartıştığı 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir'i (19) bıçaklayarak öldürdü. Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı. Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı. Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Sevgi Özdemir, Güvenlik, Cinayet, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 yaşındaki genç kadın, 3 yıldır evli olduğu erkek tarafından katledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yol yolcu yol yolcu :
    16sında bir erkeği al ona iki evlat ver. ve sonrada o erkek tarafından katledil.kadere bak.insanlığın bittiği bir noktaya geldik hatta geçtik bile. daha 19unda gencecik bir fidan.yazık günah.bu erkekleri büyüten annelere sizlere sesleniyorum lütfen katil yetiştirmeyin insan yetiştirin.sonra yetiştirdiğiniz bu katil adayları başka annelerin dogurdugu kızları katlediyorlar. 36 2 Yanıtla
  • batu kork batu kork:
    Hale bak 19 yas 2 cocuk cehalet ekonomidir sebep 21 6 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    16 yasinda evlendirilmis cocuk yasta Nerde devlet nerde yetkililer 12 0 Yanıtla
  • İdil İdil:
    """ Yardım almadan hisse senedi ticareti yapma hatasını yaptım ve çok şey kaybettim, ancak Prof. Nelson Frye'ı takip etmeye başladığımda işler değişti. Onun rehberliği sadece birkaç hafta içinde 600 bin dolar kazanmama yardımcı oldu. Onu, kripto ticareti konusunda ciddi olan herkese Telegram * NildaSGNL * tavsiyesinde şiddetle tavsiye ediyorum."""" 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin kanayan yarası için radikal adım Reklamları yasaklanıyor Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Muhalefet vekilleri, Bakan Kurum’u övmeye doyamıyor: Gerçekten hakkını vermek gerekir Muhalefet vekilleri, Bakan Kurum'u övmeye doyamıyor: Gerçekten hakkını vermek gerekir
Okul inşaatında kan donduran olay Çocuk işçiyi sopa ile darbetti Okul inşaatında kan donduran olay! Çocuk işçiyi sopa ile darbetti
Ela Rumeysa Cebeci’nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
Tekirdağ’da deniz 20 metre çekildi Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi
Bursa’daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

16:15
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK’ya salladı
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı
16:02
Öğretmen, polis, doktor Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar
16:00
İstanbul barajları alarm veriyor Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız
15:54
Testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi
Testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi
15:14
Büyük tepki var Acun Ilıcalı’nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
14:52
Mustafa Destici’yi kızdıran rapor Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2025 16:42:04. #7.13#
SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç kadın, 3 yıldır evli olduğu erkek tarafından katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.