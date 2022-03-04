ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturmada, 9'u kamu görevlisi, 1'i özel sektör çalışanı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1'i ihraç 9 kamu görevlisi (5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı) ile 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.