Ankara'da 'Geleneğin Yaşayan Yüzü' Sergisi Açıldı
Ankara'da 'Geleneğin Yaşayan Yüzü' Sergisi Açıldı

11.02.2026 13:24
15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılan sergi, geleneksel sanat eserlerini ziyaretçilere sunuyor.

Başkentte, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğu Kültür Sanat ve Medeniyet Merkezi Derneği işbirliğinde, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde"Geleneğin Yaşayan Yüzü" sergisi açıldı.

Açılışa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, şube müdürleri ve bürokratlar katıldı.

Sergide, İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde yürütülen geleneksel sanatlar ve zanaatlar kurslarında katı, sedef kakma, ebru, tezhip, minyatür, seramik, hüsn-i hat eğitimi alan kursiyerlerin eserleri sergilendi.

Kültürel üretimin güçlenmesi amacıyla açılan sergi, 17 Şubat saat 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

"Kendi kültüründen güç alan bir genç, geleceğe daha yerli bir şekilde bakabiliyor"

Sergi açılışında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, milletlerin birbirini etkilemesi ve kültür aktarımı konusunda en çok kullanılan unsurlardan birinin sanat olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kendi kodlarına, kültür değerlerine ait hem sanat dalı hem oyunları olduğunu ve bunların tekrar gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bir mangala oynarken onun ifade ettiği altındaki felsefeyi de aslında çocuklar kavrıyor. Bir tezhip yaparken oradaki her bir motifin, her bir çiçeğin ne anlama geldiğini, kimi neyi remzettiğini, neyi sembolize ettiğini çocuklarımız bir taraftan içselleştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla, kendi kültüründen güç alan, oradan hareket eden bir genç de geleceğe daha yerli bir şekilde bakabiliyor. Dünyaya evrensel anlamda taşıyacağı birçok değer olduğu özgüveniyle yetişmiş oluyor."

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da serginin kültürel mirası korumak ve yaşatmak adına önemli olduğunu vurguladı.

Kursların sayısının artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Karakaya, "İnşallah, 2025'te açtığımız kurslardan 5 tanesini bu güzide sergiyle, kursiyerlerimizin öğrendiklerini istifadenize sunacağız. Bu sene de Allah nasip ederse yaklaşık 9 kursumuzu açmış vaziyetteyiz. 9 kursta da yine çok kıymetli kursiyerlerimizle bu mirasımızı aktaracağız." ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise, şunları kaydetti:

"Devletimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlik Genel Müdürlüğünün, İl Kültür Müdürlüğümüzün Ankara'da sayın valimizin himayesinde bu kültüre sahip çıkılmasını çok değerli buluyorum. Milli Komisyon olarak da bunların sonuçlarının hep UNESCO'ya ve uluslararası topluma artı değer olarak, Türkiye'nin artı değeri olarak taşındığından da emin olarak sizleri tekrar kutluyorum ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Etkinlik, Ankara, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

