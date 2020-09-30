Ankara'da gıda ve hijyen denetimi - Son Dakika

Ankara'da gıda ve hijyen denetimi

Ankara'da gıda ve hijyen denetimiANKARA'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde gıda ve hijyen denetiminde bulundu.

Ankara'da gıda ve hijyen denetimi, System.String[]

Ankara'da gıda ve hijyen denetimi

ANKARA'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde gıda ve hijyen denetiminde bulundu. Denetime katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara'da 2020 yılı içerisinde 70 bin denetim yaptıklarını belirterek, "Bu denetimlerde yaklaşık 500'ün üstündeki işletmeye 5 milyon lira idari para cezası uygulandı" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Keçiören ilçesinde gıda denetimi yaptı. Ekipler girdikleri markette ürünleri denetledi, unlu mamuller ve süt ürünleri reyonlarındaki eksikliklerle ilgili market yöneticilerini uyardı. Denetimde ayrıca, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 5 bin 570 idari para cezası uygulandı. Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, işletmelerin hijyen ve gıda güvenliği kapsamında denetlendiğini belirtti. Korkmaz, "Ekiplerimiz tarafından iş yerlerinde denetimler devam ediyor. Bugün de Keçiören'de bulunan bir markette ekiplerimizle beraber denetim gerçekleştirdik. İşletmede genel hijyen noktasında eksiklikler olduğunu tespit ettik. Bazı ürün gruplarından da numuneler aldık. Tabi bu ürünlerin sonuçları çıkınca da ayrıca değerlendirme yapılacak. Hijyenle ilgili görülen eksiklikler nedeniyle bu işletmeye 5 bin 570 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir süre verilecek ve süre sonunda işletmelere tekrardan gelinerek denetim yapılacak" dedi.Ankara'da 2020 yılında 70 bin denetim gerçekleştirildiğini belirten Korkmaz, "Bu denetimlerde yaklaşık 2 bin 500 üründen numune alındı. 208 üründe olumsuzluk tespit edildi. Ürünlerin olumsuz çıkması ya da işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uymaması sebebiyle Ankara'daki yaklaşık 500'ün üstündeki işletmeye 5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapması noktasında ekiplerimiz sürekli denetimdeler" diye konuştu.

Ankara'da gıda ve hijyen denetimi
Ankara'da gıda ve hijyen denetimi
Ankara'da gıda ve hijyen denetimi
Ankara'da gıda ve hijyen denetimi
Ankara'da gıda ve hijyen denetimi
Ankara'da gıda ve hijyen denetimi
Ankara'da gıda ve hijyen denetimi

Bülent Korkmaz, Para Cezası, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da gıda ve hijyen denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1391 yeni vaka tespit edildi Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü
Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var         
20:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı için önümüzde 2-3 ay kaldı, tünelin ucundaki ışık göründü         
19:44
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı         
17:22
Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi Almanya Futbol Federasyonu, rakibine tüküren Ozan Kabak'a toplamda 5 maç ceza verdi         
15:54
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Ermeni askerlerinin cephede Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı         
23:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 20:53:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da gıda ve hijyen denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei