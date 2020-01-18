Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika

Başkent genelinde giyim ve ayakkabı mağazalarından hırslık yapan çete, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çökertildi.



Son zamanlarda Ankara ilinde faaliyet gösteren AVM'lerde giyim ve ayakkabı satışı yapan firmalar içerisinde hırsızlık vakalarına yönelik ihbarı değerlendiren polis hırsızlık olaylarının arkasında çete olduğunu belirledi. Çetenin AVM'lerde bulunan firmalara gelerek sözde müşteriymiş gibi davranıp hırsızlık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Hırsızlar, mağaza içinde sözde beğendiklerini denemek için alıp kabine girdikten sonra alarm ve güvenlik önlemlerini ceplerinde bulunan pense yardımıyla kesme yöntemini kullanarak ürünleri çaldı. Hırsızlık olayları ile ilgili, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polislerince yapılan çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, 7 ayrı mağazadan farklı tarihlerde 13 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiği tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen U.G.,M.K., Y.K.,İ.G. isimli kişilerin çete olduğu belirlendi.



Suç üstü yakalandılar



Hırsızlar polis tarafından bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Tekrar hırsızlık yapmak için geldikleri esnada da yakalanarak göz altına alındı. Zanların üzerinden giyecek stickerlerini etkisiz hale getirmekte kullanılan 2 adet yan keski,1 adet pense ve 4 adet giyecek stickeri çıktı. Hırsızlık yapmak için kullandıkları araç içerisinden de çalmış oldukları 15 adet giysi ve ayakkabı ele geçirildi.



Satılan malzemeler yakalandı



Zanlıların malzemeleri E.B ve N.B isimli kişilere sattıkları belirlendi. Polis E.B isimli zanlının bulunduğu adrese operasyon yaptı. E.B. kuaförlük yaptığı işyerinde 20 adet ayakkabı ve giysi ile yakalandı. Hırsızların çaldıkları malzemelerin bir kısmını Yenimahalle İlçesinde Giyim eşyası alım satımı yapan N.B. ise 101 adet çeşitli marka ve renklerde ayakkabı, 23 adet çeşitli marka ve renkler de pantolon, 4 adet çeşitli marka ve renkler de takım elbise, 11 adet çeşitli marka ve renkler de gömlek, 64 adet çeşitli marka ve renkler de ayakkabı, 21 adet çeşitli marka ve renkler de mont, 1 adet yatak takımı, 3 parça çatal bıçak takımı olmak üzere 228 adet giyim eşyası ile birlikte yakalandı.



Ürünler firmalara teslim edildi.



151 adet giyim eşyası ve ayakkabının Ankara'daki AVM'ler içerisinde faaliyet gösteren 12 ayrı mağazadan çalındığı belirlendi. Bu malzemeler firmalara geri teslim edildi. Olay neticesinde 25 ayrı mağazadan hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu. U.G.,M.K., Y.K., İ.G. isimli zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA