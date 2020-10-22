Son dakika haberi | Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı (2)
22.10.2020 16:44
Son dakika gündem haberi: SÜRÜCÜ KURTARILAMADIKaza yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürülen otomobil sürücüsü Harun Ölmez Dilek (26), tedavi gördüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kaza yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürülen otomobil sürücüsü Harun Ölmez Dilek (26), tedavi gördüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dilek'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması yer aldı. Araçlardan birisinin yüksek hızla seyrettiği görüldü.
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