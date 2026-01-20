Ankara\'da \'Kanlı Ocak Katliamı\' şehitleri anıldı

AZERBAYCAN'da 36 yıl önce Sovyet ordusunun Bakü ve diğer kentlerde gerçekleştirdiği 'Kanlı Ocak Katliamı' ve Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yaşanan katliamlar nedeniyle Ankara'da, 'Zulme Baş Eğmeyenlerin Destanı: Bir Millet Dört Katliam' konulu panel düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen panele, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Irak Parlamentosu Türkmen Grubu Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile Azerbaycan, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara büyükelçileri katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türk dünyası için 20 Ocak gününün son derece önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bugün burada Bakü sokaklarının şehit kanları ve anaların gözyaşlarıyla yıkandığı 20 Ocak 1990 gecesini yani 20 Yanvar'ı (Kanlı Ocak) anmak için bir aradayız. Aynı zamanda Türk dünyasının dört farklı coğrafyasında yaşanan acıları, zulmü ve direnişi tek bir vicdan terazisinde tartmak için buradayız. 20 Ocak 1990 gecesi Sovyet tankları Bakü'de yalnız bir şehre girmek için değil, bir milletin iradesini ezmek için girdi. Ancak o gece çelik namlular insan onurunu yenemedi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden can veren masumlar Azerbaycan'ın bağımsızlık yolunu kanlarıyla aydınlattılar. O gece akan kan bir korkunun değil, özgürlüğün habercisi oldu. Kanlı Yanvar yalnızca Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının ortak acısı ve ortak onurudur. Çünkü bu acı başka coğrafyalarda da farklı isimlerle yaşandı" dedi.

'TÜRK DÜNYASININ ORTAK VİCDANINDA YANKILANAN BİR ACI'

Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanı Ertan Garip ise "Bu tarih yalnızca Bakü sokaklarında dökülen masum kanın değil, bir milletin özgürlük iradesinin silah zoruyla bastırılmak istendiği karanlık bir gecenin adıdır. O gün hayatını kaybeden kardeşlerimiz Azerbaycan'ın bağımsızlık yolunda ödediği ağır bedelin adeta birer sembolü olmuşlardır. Bağımsızlığını ve egemenliğini ağır bedeller ödeyerek elde eden can Azerbaycan'ın bugün bölgesinde, dünyada hızla gelişen ve saygın bir yer edinen ülke olması, tüm Türk dünyası için bir gurur ve övünç kaynağı olmaya devam etmektedir. Kanlı Yanvar, Azerbaycan'ın yaşadığı bir trajedi olmakla birlikte aynı zamanda Türk dünyasının ortak vicdanında yankılanan bir acıdır. Kazakistan'da, Kıbrıs'ta Kanlı Noel'de ve Kerkük'te yaşanan katliamlarla aynı zihniyetin ürünü olarak karşımıza çıkmış; coğrafyalar ve tarihler değişmiş olsa da hedef alınan yine Türk kimliği, Türk onuru, Türk milletinin var olma iradesi ve bağımsızlığına olan sarsılmaz inancı hedef alınmıştır. Azerbaycan halkı bu zulme rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından panele geçildi.