Ankara'da kaybolan inekleri traktörle aramaya çıkan iki kız kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da kaybolan inekleri traktörle aramaya çıkan iki kız kardeş hayatını kaybetti

05.07.2022 10:32

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaybolan inekleri, traktörle aramaya çıkan kardeşler Ayşegül Üzüm ile Şeymanur Üzüm, traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Ankara'da Ayşegül ile Şeymanur Üzüm 4 yaşındaki küçük kardeşini de traktöre bindirerek sürüden ayrılan inekleri arayamaya koyuldu. Arama yaptıkları esnada traktörün freni boşaldı.

4 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ SON ANDA TRAKTÖRDEN ATTI

Traktörün freninin boşaldığını anlayan Ayşegül ile Şeymanur Üzüm yanlarında bulunan 4 yaşındaki kardeşini traktörden son anda attı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Devrilen traktörün altında kalan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm kardeşler ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kazada ağır yaralanan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm yaşamını yitirdi.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kaybolan inekleri traktörle aramaya çıkan iki kız kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kaybolan inekleri traktörle aramaya çıkan iki kız kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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