Ankara'da öğretmen ve öğrencilerden "Kuşlara Bir Damla Umut" projesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da öğretmen ve öğrencilerden 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine destek - Son Dakika

Ankara'da öğretmen ve öğrencilerden "Kuşlara Bir Damla Umut" projesine destek

6 saat önce

Ankara'daki Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, "Kuşlara Bir Damla Umut" projesine katıldı.

Ankara'da öğretmen ve öğrencilerden

Ankara'daki Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, "Kuşlara Bir Damla Umut" projesine katıldı.


Türkiye genelinde öğretmen ve öğrencilerin katıldığı, "Kuşlara Bir Damla Umut " adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Alanya'da Fatma Ayan isimli öğretmenin başlattığı bu projeye Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de katılarak 120 kuş yuvası ve yemlik hazırladı. Hazırlanan kuş yuvaları ve yemlikler, 27 Aralık'da ilkokulda sergilendi. Yuvalar ve yemlikler daha sonra okul bahçesindeki ağaçlara asıldı.


Ayrıca öğrenciler, "Geleceğe Nefes Ol" adlı ağaç dikme kampanyasına da katılıp okul bahçesine yaklaşık 100 sedir fidanı dikti.


Okuldaki projeyi organize eden öğretmen Cannur Haznedar, "Öğrencilerimizin bugünden sonra kuşlarla ilgili daha hassasiyet göstereceklerinden eminim. Amacımız, küçükken hayvan sevgisinin aşılandığı vicdanlı, çevreci bireyler yetiştirmektir. Ağaç sevgisi ve hayvan sevgisi bilinci ile yetişen Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu öğrencilerinin Çankaya Yakupabdal Mahallesi'nde güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum" dedi. - ANKARA

Mehmet Hikmet, Damla Umut, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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