Ankara'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Ankara'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü

14.04.2022 13:50
Ankara'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çubuk- Şabanözü kara yolu Oyumiğde Mahallesi mevkisinde, Veysel Gülhan (49) yönetimindeki 34 LC 4697 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Ağır yaralanan Veysel Gülhan, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gülhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Otomobil, Şabanözü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika
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