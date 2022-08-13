Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı - Son Dakika
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Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı

13.08.2022 12:00
Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı

Ankara'da otomobille çarpışan motosikletli, akaryakıt istasyonuna savruldu.

Ankara'da otomobille çarpışan motosikletli, akaryakıt istasyonuna savruldu. Akaryakıt pompalarına ok gibi saplanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ankara- Eskişehir istikameti Temelli mevkiinde bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleşti. Sabah saatlerinde otoyolda seyir halinde ilerleyen motosikletli, başka bir otomobil ile çarpışması sonucu motosikletten düşerek akaryakıt istasyonuna otomobille beraber savruldu. Metrelerce sürüklenen motosikletli son olarak akaryakıt pompasına çarparak durabildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ekibi tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün tedavi altına alındığı öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Benzin istasyonuna savrulan motosikletli akaryakıt pompalarına ok gibi saplandı - Son Dakika
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