Ankara'da Patlama, Yaralılar Var (1)
1 saat önce
ANKARA'nın Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi.
ANKARA'nın Pursaklar
ilçesi Turgut Reis
Sokak'taki bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi.
Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
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