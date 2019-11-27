Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmakapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma
kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi. - ANKARA
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