Son Dakika Haberleri: Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmakapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara'da PKK/KCK operasyonunda 4 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma


kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır" denildi. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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