ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (4) - Son Dakika
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ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (4)

01.07.2022 01:15
ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (4)

ALTINOK: GEÇEN HAFTALARDA ÖLEN VATANDAŞIMIZLA AKRABAAnkara'da Busenur Doğanay'ın hayatını kaybettiği sel sularının bastığı bina ve çevresinde incelemelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı.

ALTINOK: GEÇEN HAFTALARDA ÖLEN VATANDAŞIMIZLA AKRABA

Ankara'da Busenur Doğanay'ın hayatını kaybettiği sel sularının bastığı bina ve çevresinde incelemelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı. Altınok, "Sel suları, arazinin coğrafi yapısı dolayısıyla caddeyi aşıyor buradaki zemin kata ulaşıyor. Kızımız annesini arıyor 'anne eve su basıyor' diyor. Çıkamıyor 20 yaşında kızımız. Enterasan, geçen haftalarda ölen vatandaşımızla yakın akraba, kader. Altyapının hızla yapılması lazım, yağmur kanalların hızla yapılması lazım. Bir de mazgalların temizlenmesi lazım. Yağmur kanalarının temizlenmesi, olmayanların da acilen yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

MUHTAR ÇELİK: KIZIMIZI KURTARAMADIK

İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, olayın çok hızlı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Komşuları açmaya çalışmış kapıyı ama açamamışlar. Tabi bizler de geldik ama olay çok önceden olmuştu. İtfaiye ve belediye ekipleri hemen geldi ama Allah rahmet eylesin, kızımızı kurtaramadık. Annesiyle görüşmüş, 'kapıyı açamıyorum boğazıma kadar su geldi' demiş. Komşular da inmiş ama onlarda boğulma tehlikesi geçirince geri çekilmişler" ifadelerini kullandı.

CEYLAN: 'ÇOCUĞU AL ÇIK, CANINIZI KURTARIN' DEDİM

Aynı sokakta oturan Adnan Ceylan, kendi evini de su bastığını ve eşine çocuğu alıp evden çıkmasını söylediğini aktardı. Yağmur suyunun tahliye olması amacıyla evlerinin altında kuyu bulunduğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Her yağmurda böyle oluyor. Çünkü binamızın altında 3-4 tane kuyu var. Gelen suyu tahliye etsin diye bende kuyu yaptım. Ama son afette fayda etmedi, yapacak bir şey yok. Ben olayı duyunca eşimi aradım kapının, pencerenin kırıldığını söyledi. 'Çocuğu al çık, canınızı kurtarın' dedim. Her iki katta kullanılmaz durumda görüyorsunuz. Kaç kez gittik belediyeye dilekçe verdik ama sonuç çıkmadı. Bizim burada alt yapı problemi var, belediyelik sorun var. İlla can kaybı mı olması gerekiyordu?"

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU; EVİNİ SU BASAN BUSENUR BOĞULDU (4) - Son Dakika
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