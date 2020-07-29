Ankara'da 'seri muhakeme' ile yargılamada 8 bin dosya sonuçlandırıldı - Son Dakika

Ankara'da 'seri muhakeme' ile yargılamada 8 bin dosya sonuçlandırıldı

ADLİYELERDEKİ dosya yükünü azaltmak amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen ve 1 Ocak 2020'da uygulanmaya başlanan 'seri muhakeme usulü' yargılama kapsamında Ankara Adliyesi'nde 7 ayda, 10 bin 362 dosyadan 8 bin 341'i sonuçlandırıldı.

Ankara'da 'seri muhakeme' ile yargılamada 8 bin dosya sonuçlandırıldı, System.String[]

ADLİYELERDEKİ dosya yükünü azaltmak amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen ve 1 Ocak 2020'da uygulanmaya başlanan 'seri muhakeme usulü' yargılama kapsamında Ankara Adliyesi'nde 7 ayda, 10 bin 362 dosyadan 8 bin 341'i sonuçlandırıldı. Aylarca sürebilecek dosyalar, bir günde karara bağlandı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilgili maddede yapılan değişiklik ile yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amaçlanan seri muhakeme usulü, 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlandı. Diğer adliyelerde olduğu gibi Ankara Adliyesi'nde de bu kapsamda, 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaptığı düzenlemeyle bazı Asliye Ceza Mahkemeleri bu kapsama giren davalara bakmakla görevlendirildi. Yasaya göre, savcı, ilk önce muhakeme usulü ve sonuçları konusunda bilgilendirdiği şüphelinin sabıka kaydı ile suçun işleniş şekli gibi durumlara göre yarı oranında ceza indirimi, para cezasına dönüştürme veya ceza erteleme gibi bir teklifte bulunuyor. Şüphelinin seri muhakeme usulünün uygulanmasını kabul etmesi halinde, soruşturma savcısı talepname düzenleyerek bunu asliye ceza mahkemesine gönderiyor. Asliye ceza hakimi de şüphelinin önceden kabul ettiği talepnamedeki yaptırımlar doğrultusunda hüküm kuruyor.

8 BİN 341 DOSYA SONUÇLANDIRILDI Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar Ankara Adliyesi Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'na 10 bin 362 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan bin 732'si aynı gün talepname düzenlenerek sonuçlandırıldı. 4 bin 110 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde, bin 146 dosya hakkında kamu davasının ertelenmesi, 671 dosya hakkında da yetkisizlik veya görevsizlik kararı verildi. Yargılama usulüne uymayan ya da tarafların kabul etmediği 682 dosya hakkında ise iddianame düzenlenerek, dava açıldı. 2 bin 21 dosya hakkında ise işlem devam ediyor.BİR GÜNDE SONUÇLANDIRILIYORKarara bağlanan dosyaların çoğunda suça göre para cezaları veriliyor. Hapis cezalarında ise hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verilirken, aylarca sürebilecek basit suçlarla ilgili davalar bir günde sonuçlandırılıyor.Örneğin 'Kumar oynatılması için yer ve imkan sağlanması' suçundan yakalanan şüpheli B.G., savcının bilgilendirmesi sonucu seri muhakeme usulünün uygulanmasını kabul etti. Normal şartlarda, hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak olan B.G., aynı gün bu konuda yetkilendirilmiş mahkemede hakim karşısına çıktı. Alt sınırdan uzaklaşmamak koşuluyla 1 yıl hapis ve 200 gün adli para cezası verilen B.G., seri muhakeme usulünü kabul ettiği için cezası yarı oranında azaltılarak 6 ay hapis ve 100 gün adli para cezasına indirildi. Bu ceza da şüphelinin sabıka durumu göz önüne alınarak para cezasına çevrildi. Böylece en az 6 ay sürecek dava bir günde sonuçlandırılmış oldu.Yine alkollü şekilde araç kullanan ve hasarlı trafik kazasına karışan şüpheli B.K.E'ye, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağı, seri muhakeme usulü uygulamasını kabul etmesi halinde alacağı cezanın yarı oranında düşüleceği hatırlatıldı. Uygulamayı kabul eden B.K.E., çıkarıldığı mahkemece önce alt sınırdan uzaklaşılarak 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası, yarı oranında azaltılarak 2 ay 15 gün hapse çevrildi. Ceza, şüphelinin yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılmaması nedeniyle hükmün açıklanması geriye bırakılmadı, ancak hapis cezası para cezasına çevrildi.

'Ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçu işleyen şüpheli S.Ö., bu kapsamda 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çarptırıldı. Yasa gereği cezası yarı oranında azaltılan şüpheliye verilen 6 ay hapis ve 15 gün para cezası, aynı suçtan sabıkası olması nedeniyle ertelenmedi.


Ankara Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'seri muhakeme' ile yargılamada 8 bin dosya sonuçlandırıldı - Son Dakika
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