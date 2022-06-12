ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI (10) - Son Dakika
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ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI (10)

12.06.2022 02:20
ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI (10)

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kayıp olarak arandığı sel bölgesine geldi.

BAKAN SOYLU, SEL BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kayıp olarak arandığı sel bölgesine geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, bölgedeki ekiplerden son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Soylu'ya, Ankara Valisi Vasip Şahin ile AFAD Başkanı Yunus Sezer de eşlik etti. Bakan Soylu, Ankara'da bugün metrekareye 35 kilograma yakın yağış düştüğünü belirterek, "Burası bir vadi ve bu vadide hayvan besi ahırları da var. Bulunduğumuz yerde öncelikle bir aracı sürüklüyor. Bu aracı içindeki kardeşimizle beraber İlkay, Allah rahmet eylesin. 3,5- 4 kilometre aşağıda yine bir vatandaşımızı arabasıyla alıp sürüklüyor. Yine başka bir araç ama zannediyorum o park halinde bir araç. Daha doğrusu bizim değerlendirme ve belirlemelerimiz böyle. 1 kardeşimiz vefat etti, 1 vatandaşımız da sel sularına kapıldı. Şu anda araçlar, derenin içeresinden çıkarıldı. 1 vatandaşımızı arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Hemen onun ilerisinde bir baraj da var. Yani bugün akşam itibariyle dere boyunca 1 ekip arama- kurtarma çalışması yapacak, yarın sabah 08.00'den itibaren de 3 sektörde arama- kurtarma çalışmaları devam edecek. Hem balık adamlarımız var hem arama- kurtarma ekiplerimiz var. JAK'tan sivil toplum ekiplerimize kadar, sağ olsunlar herkesten önce buradaydılar. İnanıyorum ki arama- kurtarma çalışmamız neticesinde bir sonuç alabiliriz" açıklamasında bulundu.

ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI (10)
ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI (10)
ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI (10)
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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2) Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI (10) - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI (10) - Son Dakika
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