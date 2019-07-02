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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastanede hayatını kaybetti

1 saat önce

ANKARA'da sokakta yürüyen Mustafa Cömert, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastanede hayatını kaybetti, System.String[]
ANKARA'da sokakta yürüyen Mustafa Cömert, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Bankacı Sokak'ta yürüyen Mustafa Cömert, aralarında husumet bulunan Deniz Yıldız'ın silahlı saldırısına uğradı. Yıldız, elindeki silahla Cömert'e 6 el ateş ettikten sonra kaçtı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Cömert'i yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Cömert, burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Deniz Yıldız ise Ankara  Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli, gerekli işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:37 Kaynak: DHA
Deniz Yıldız, Ankara, Polis, Güncel
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