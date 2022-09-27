Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı

27.09.2022 10:04

Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 4 zanlıyı tespit etti.

Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Ankara, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Başkentte terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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