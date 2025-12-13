Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu - Son Dakika
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

13.12.2025 09:05  Güncelleme: 10:36
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu
Ankara'da faaliyet gösteren bir sözde güzellik merkezi ve masaj salonunda, müşterilerin "taciz" iddiasıyla tehdit edilerek para vermeye zorlandığı ortaya çıktı. Masaj sırasında kadınların, müşteriler için "Taciz edildim" diye bağırmasının ardından, iş yerindeki çete üyeleri müşterileri başka bir odaya alarak burada tehdit edip, para aldıkları belirlendi. Operasyon yapılan 6 çete üyesi tutuklandı.

Ankara bulunan bir sözde güzellik merkezi/masaj salonu müşterileri akıllara durgunluk veren yöntemle hedef aldı.

"SENİN CEZANI KESECEĞİZ"

Çalışan kadınlar masaj sırasında yakınlık ilgi gösterip, daha sonra koridora çıkarak "beni taciz etti" diyerek bağırıyorlardı. Kadının müşteriler için "Taciz edildim" diye bağırmasının ardından, iş yerindeki çete üyeleri müşterileri başka bir odaya alarak burada tehdit edip, "Senin cezanı keseceğiz" diyorlardı.

MÜŞTERİLERDEN ŞANTAJLA PARA ALDILAR

Müşterilere "Masajcı kadınları taciz ettiğini kabul edeceksin rezil ederiz para vereceksin" diyerek hesaplarından ve kredi kartlarından yüksek tutarlarda çekim yapıyorlardı.

OPERASYON YAPILDI, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda, yakalanmamak için çektikleri yüksek meblağları başkalarının hesabına aktaran çeteyi tespit etti.

Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda mağdur şahısları gasp eden çete üyeleri yakalandı. Ayrıca işyerinde yapılan aramada kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Ankara

