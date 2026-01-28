Ankara'da Tacizci Taksi Şoförlerine İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Tacizci Taksi Şoförlerine İşlem

Ankara\'da Tacizci Taksi Şoförlerine İşlem
28.01.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya, yaya geçidindeki anne ve çocuğa yol vermeyen taksi sürücülerini yakaladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yaya geçidinde anne ve çocuklarına yol vermeden hızlı bir şekilde art arda geçen 2 taksi şoförünün yakalanarak, haklarında işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden 'Gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda; Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına çarpmaktan son anda kurtulan 2 taksi şoförünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımda, yolun sağ tarafında durarak anne ve çocuklarına yol veren motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıyan görüntülere de yer verdi. Bakan Yerlikaya, "Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, sağ taraftaki motosiklet sürücüsü yol verirken, sol taraftan hızlı bir şekilde gelen 2 farklı taksi sürücüsü az kalsın çarpıyordu. Yaya önceliğini hiçe sayan M.U.A. ve R.K. isimli sürücüler hakkında idari işlem yapıldı. Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak" ifadelerini kullandı.

'BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ'

Caydırıcı cezaların Yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte geleceğini de belirten Bakan Yerlikaya, "Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Tacizci Taksi Şoförlerine İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı
OnlyFans yıldızı Sophie Rain’in geliri 100 milyon doları aştı OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 19:39:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara'da Tacizci Taksi Şoförlerine İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.