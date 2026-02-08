Ankara'da Tekvando Poomsae Şampiyonası Sonuçlandı

Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gün süren organizasyona, 60 ilden 1500'ün üzerinde sporcu katıldı.

Şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde toplam 47 sınıfta madalyalar dağıtıldı.

Büyükler kategorisinde yaş gruplarına göre Türkiye şampiyonu olan sporcular şöyle:

Kadınlar (18-30 yaş arası): Şeyda Nur Yavuz

Kadınlar (31-40 yaş arası): Bengü Alkan Çal

Erkekler (18-30 yaş arası): Muhammed Emir Yılmaz

Erkekler (31-40 yaş arası): Ali Kemal Ustabaş

Pair (18-30 yaş arası): Buse Yavuz-Muhammed Emir Yılmaz

Pair (31-50 yaş arası): Ali Kemal Ustabaş-Bengü Alkan Çal

Serbest stil ferdi kadınlar (18 yaş ve üzeri): Gülsena Karakuyulu Ertunç

Serbest stil ferdi erkekler (18 yaş ve üzeri): Aykut Taşgın

Serbest stil pair (18 yaş ve üzeri): Emirhan Muran-Kübra Dağlı Muran

Öte yandan organizasyon, aynı zamanda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasına önemli katkı sağladı.

Şampiyona kapsamında Ankara Yeşilay Şubesi tarafından sporculara ve ailelerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık standı kuruldu. Bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirici materyaller paylaşılırken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sporun koruyucu gücüne ilişkin rehberlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, organizasyona sağlanan katkılar ve bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları dolayısıyla Yeşilay'a teşekkür etti. Yeşilay standını ziyaret eden Tanrıkulu, sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmada güçlü bir araç olduğunu vurguladı.

Başkentte tekvando heyecanı sürecek

Taha Akgül Spor Salonu'nda yarın Yeşilay Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası başlayacak.

İki gün sürecek organizasyonun ardından aynı yerde 11 Şubat'ta Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası düzenlenecek.

Ankara'da 21-28 Şubat tarihlerinde ise yıldızlar, gençler ve büyükler Türkiye tekvando şampiyonaları gerçekleştirilecek.