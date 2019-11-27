Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.