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Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı

29.07.2021 21:20

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan bir TIR'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 147 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan bir TIR'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 147 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Şereflikoçhisar ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, gündüz saatlerinde Ankara- Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir TIR'da arama yaptı. TIR içerisinde ve dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan uyruklu toplam 147 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı
Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı
Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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