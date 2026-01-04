Ankara'da Trafik Sorunu Büyüyor - Son Dakika
Ankara'da Trafik Sorunu Büyüyor

Ankara\'da Trafik Sorunu Büyüyor
04.01.2026 12:16
USAD uzmanı, Ankara'da trafik sorununun artacağını ve önlemler alınmazsa 2026'nın daha zor geçeceğini belirtti.

Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneği (USAD) Kent Trafiği Strateji Uzmanı Ali İmran Erseven, Ankara'da geçen yılın trafik sorunuyla geçtiğini belirterek, "2026 için daha iyimser değiliz. Şu andaki 20 dakikalık bir mesafenin 35 ila 40 dakikalara kadar çıkacağını öngörüyoruz. Veriler, trafiğin sürekli artış seyrinde olduğunu gösteriyor. Önlemleri hızlı bir şekilde almazsak, çok daha kötü günler gelecek." dedi.

USAD tarafından Ankara'da mevcut trafik yükünü azaltmak, ulaşım sistemlerinin verimliliğini artırmak, çevresel etkileri minimize etmek ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla "Ankara Trafiği Stratejik Eylem Planı" hazırlandı.

Eylem planına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erseven, bu çalışmayı Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Semih Halil Emür ile hazırladıklarını, planda akademisyenler ve ulaşım mühendislerinin analizleri ve çözüm önerilerinin yer aldığını anlattı.

Kasım 2025 itibarıyla Türkiye'de 33,3 milyon araç bulunduğuna dikkati çeken Erseven, "Bunların 2,9 milyonu Ankara'da ve kentin trafikteki araç sayısı Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Daha vahim bir veri ise Türkiye genelinde her 2,6 kişiye bir araç düşerken, Ankara'da her 1,5 kişiye bir araç düşüyor. Bu sayılar mega projelerin bulunduğu bölgelerde kişi başına 3 araca kadar çıkıyor." dedi.

Kentte "hayalet araç" olarak tabir edilen deprem bölgesine ait ve kiralık araçların sayısının da zaman zaman 500 bine kadar çıktığına işaret eden Erseven, söz konusu artışın trafikte kaçınılmaz bir sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Trafik sorununun kentin ortak gündemi haline geldiğini belirten Erseven, sorunların sıkça dile getirildiğini, ancak çözüm önerilerinin yetersiz kaldığını vurguladı.

"Raylı sistem ve çevre yolu bağlantı eksiklikleri giderilmeli"

Erseven, Ankara'da çevre yolu bağlantı eksikliklerine dikkati çekerek, "Ankara'da birinci önceliğimiz çevre yolu bağlantı eksikliklerinin giderilmesi. Örneğin, halihazırda Keçiören nüfusu 1 milyona dayanmış durumda. Böyle bir nüfusun yer aldığı ilçede çevre yolu bağlantısının çıkış sayısı iki tane." dedi.

Günlük 120 bin aracın bu istikamette seyrettiğini aktaran Erseven, "120 bin aracın Keçiören'de çevre yoluna çıkışını sadece 6 şeritten sağlamaya çalışıyoruz. Birinci ve en önemli madde çevre yolunun çıkış noktalarında alternatif bağlantı yollarının yapılmasıdır. Alternatif kamulaştırma yapılarak, çevre yolundan Keçiören bölgesine giriş bağlantıları koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kentteki raylı sistem ağının yetersiz olduğunun altını çizen Erseven, "Avrupa'da nüfusu 10 milyonun üzerinde olup, havalimanına metrosu olmayan hiçbir başkent yok. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi ve şehrin potansiyelinin kentin dışına doğru taşınması gerekmektedir." dedi.

Erseven, idari ve yerel yönetimlerin birlikte alacağı kararla, kentteki mega projelerde, 10 kat ve üzeri 7 bin 200 metrekare üstü tüm projeler için zorunlu Trafik Etki Analizi yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kentteki birçok arterde AVM olduğuna, bunların güzergahlarda "trafik darboğazı" oluştuğuna dikkati çeken Erseven, kentteki AVM giriş ve çıkışlarının da trafiğe uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yüksek Hafif Raylı Ulaşım Sistemi kurulmalı"

Ankara için Yüksek Hafif Raylı Ulaşım Sistemi kurulmasını öneren Erseven, "Bu sistem Atakule, Anıtkabir ile Kızılay ve Ulus gibi yoğun yaya trafiğinin olduğu bölgelerde insanlara bir cazibe merkezi oluşturacak. Ücretsiz verilecek bu hizmet toplu taşıma kullanımını özendirecek, karbon salınımını da düşürecek. Bu sistemin uygulanması hayati öneme sahiptir." dedi.

Erseven, "Bu eylem planı başarıyla hayata geçirilirse, araç kullanımı oranında yüzde 20 ile 30 arasında düşüş, trafikte yüzde 30 ila 35'e kadar azalma öngörüyoruz. Karbon salınımında ise yüzde 25 ila 40 oranında düşüş bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"2026'da trafik daha da ulaşılmaz hale gelecek"

Erseven, gerekli önlemler alınmazsa 2026'da kentin çok daha büyük bir trafik sorunuyla karşı karşıya kalacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl trafik sorunuyla geçti ancak 2026 için daha iyimser değiliz. Bu yıl 19 Mayıs Stadyumu inşaatının tamamlanması planlanıyor. 2027'de aktif olacak yeni adliye binası ve karşısındaki mega projeler devam ediyor. Birçok hukukçu şu anda o bölgeye taşınmaya başladı. Tüm bunlarla 2026'da trafik daha da ulaşılmaz hale gelecek. Şu andaki 20 dakikalık bir mesafenin yaklaşık 35 ila 40 dakikalara kadar çıkacağını öngörüyoruz. Veriler, trafiğin sürekli artış seyrinde olduğunu gösteriyor. Bu önlemleri hızlı bir şekilde almazsak çok daha kötü günler gelecek."

"Ankara Trafik Master Planı'nın güncellenmesi" önerisi

USAD eylem planında, Ankara'da kişi başına düşen araç sayısının Türkiye ortalamasının yüzde 33 üzerinde olduğu, araçların yüzde 71,8'inin otomobillerden oluştuğu belirtildi.

Ankara Trafik Master Planı'nın veri tabanlı güncellenmesi gerektiği vurgulanan eylem planında, kara yolu, toplu taşıma, yaya, bisiklet ve mikromobilite sistemlerini kapsayan bütüncül bir Ulaşım Master Planı oluşturulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

